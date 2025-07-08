В минувшую субботу на совещании в Правительстве под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели итоги инфляции за первое полугодие.

Платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%.

В связи с этим Правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.

Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции, сообщили на заседании.

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