В минувшую субботу на совещании в Правительстве под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина рассмотрели итоги инфляции за первое полугодие.
Платные услуги стали основным фактором роста инфляции в первом полугодии – 16,1%.
В связи с этим Правительство приняло решение скорректировать темпы повышения тарифов на коммунальные услуги, частично перенеся их рост на более поздние сроки.
Это поможет снизить финансовую нагрузку на граждан и стабилизировать темпы инфляции, сообщили на заседании.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.