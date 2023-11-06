Повышение температуры. Прогноз от синоптиков Казгидромета

Смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана.

Пройдут осадки в виде дождя и снега, сильные дожди ожидаются 8-9 ноября на юге и 9 ноября на юго-востоке страны.

По республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы туман.

На северо-западе, севере и в центре республики ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от 0-8 мороза до 0-5 тепла, на востоке от 2-13 мороза до 0-8 мороза, на юге и юго-востоке от 2 мороза-5 тепла до 3-10 тепла.

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