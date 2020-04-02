Повышение зарплаты, привлечение новых работников — о работе местной кондитерской фабрике в режиме ЧП

На костанайской кондитерской фабрике пытаются справиться с тяжелыми для бизнеса временами. Правда делают они это необычном способом. Вместо того, чтобы отправлять сотрудников в отпуск или сокращать, здесь наоборот, готовы принять новых работников. А тем, кто занят в производстве, повышают зарплату, передает alau.kz

Многие костанайские предприятия сейчас переживают не лучшие времена. Кто-то вынужден закрываться, а кто-то отправлять сотрудников в отпуск как оплачиваемый, так и нет. Но оказалось, что не везде сейчас простой. На местной кондитерской фабрике приняли абсолютно иные меры. Здесь решили повысить зарплату сотрудникам, точнее только рабочему персоналу на 15%.

«Средняя зарплата по фабрике была 137 тысяч тенге. Это средняя зарплата и ИТР и рабочий персонал. Соответственно, если рабочий персонал получал порядка 90 тысяч тенге сейчас будет получать за 100. 105 может и выше. Это зависит от того на каком участке работает, в какую смену», — рассказал председатель правления Костанайской кондитерской фабрики АО «Баян Сулу» Тимур Садыков.

Работает здесь 2000 сотрудников, в три смены. Тем не менее, на предприятии заявляют, что хоть сейчас и сложное время для бизнеса, но это своего рода вызов. Справятся с которым они своими мерами. Для этого производство увеличат, поскольку не все линии загружены полностью. Сейчас фабрика готова принять около 100 работников. При этом не обязательно быть мастером кондитерского дела. Обучить могут прямо на месте, в течение двух недель. Но так как предприятие является пищевым, то санитарные меры здесь всегда жесткие, не только во время ЧП.

«Ни один сотрудник не имеющий санитарную книжку и не прошедший медицинский осмотр не может работать на предприятии. Соответственно помимо этого на предприятии работает система безопасности пищевой промышленности, где подразумевается более жесткий контроль санитарно-гигиенических норм», — добавил Тимур Садыков.

Все сотрудники в перчатках, масках, халатах и обязательно с собранными под шапочку волосами. Прямо перед входом в цех, они вот таким образом обрабатывают руки. Очищают и подошву обуви. А вот посетители, такие как мы, обязательно должны пройти медицинский осмотр. Температура, давление, опрос врача и выдача справки о здоровье — все происходит во врачебном кабинете предприятия. Что касается самого производства, то выпускают тут 85 тысяч тонн продукции в год. Около 40% идет на экспорт в страны СНГ и Европы. С этим как ни странно были проблемы.

«Проблем нет у того кто лежит на диване. Проблемы существуют, но эти вопросы решаются. Возникают технические вопросы, потому что такой ситуации никогда не было. И не только мы столкнулись с такой ситуацией. Были проблемы и на границе, но это более технические были вопросы», — пояснил Тиму Садыков.

По словам Тимур Садыкова, в Китае обстановка улучшилась и оттуда уже приходят заявки на поставку продукции. На предприятии указали и то, что со скачком доллара себестоимость некоторых товаров повысилась. Поэтому, к примеру, на шоколадные конфеты все-таки пришлось поднять цену.

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