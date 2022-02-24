Повышение зарплаты в Казахстане в 2022 году

В 2022 году доходы нескольких миллионов граждан РК возрастут. Это связано с запланированным повышением зарплат ряда категорий трудящихся. Прибавку к зарплате ощутят в том числе работники, которые получают минимальную зарплату, передает nur.kz

Повышение зарплат наемных работников На сколько будет повышена зарплата наемных работников в 2022 году в Казахстане? С начала 2022 года было проведено повышение зарплат всех наемных работников, которые получали зарплату на уровне минимальной заработной платы. Согласно статье 9 Закона РК «О республиканском бюджете на 2022–2024 годы», МЗП составит 60 тыс. тенге. Коснется такое повышение более 1,6 млн работников в Казахстане. Увеличение доходов указанных граждан приведет к росту их платежеспособности, что создаст более благоприятный климат для ведения бизнеса в РК. За счет ряда налогов возрастут поступления в республиканский бюджет, ожидается рост ВВП 1,5%. Повышение зарплат гражданских служащих.

В выступлении 11 января 2022 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат членам правительства, депутатам, акимам регионов. В тоже время административным госслужащим, бюджетникам будут повышать выплаты по мере роста доходов в бюджет страны. По словам министра труда Казахстана Серика Шапкенова, начиная с 2022 года, будет предпринят комплекс мер по повышению зарплаты отдельным категориям гражданских служащих.

Каким категориям гражданских служащих в Казахстане в 2022 году ожидать повышения зарплаты?

Прибавку к оплате труда получат в первую очередь те категории, которых обошли стороной предыдущие повышения окладов: библиотекари, юристы, архивариусы, музееведы, лесники, техперсонал. При расчете заработной платы гражданских служащих используется базовый должностной оклад (БДО) в размере 17 697 тенге, к которым применяют указанные в приложениях 2–3 к Постановлению Правительства РК № 1193 коэффициенты. Умножив БДО (17 697 тенге) на коэффициент в таблице в зависимости от сферы, категории должности, ее звена и ступени, а также стажа работы, получаем должностной оклад (ДО).

Например, специалист основного персонала высшего уровня квалификации первой категории (прочие сферы) отнесен приложением 2 к звену В2 степени 2. В таблице необходимо найти раздел «Прочие сферы», звено В2, степень 2. В соответствующей строке выбрать стаж работы. Например, если стаж составляет 6 лет коэффициент — 4,67. Умножив БДО (17 697) тенге на коэффициент 4,67 получим ДО в размере 82 645 тенге. В целом эта инициатива коснется порядка 588 тыс. человек.

Правительство планирует ежегодно повышать зарплату на 20%, удвоив ее к 2025 году. В 2022 году произойдет повышение минимальных окладов с 49 тыс. до 60 тыс. тенге.

Повышение зарплат медицинских работников

Какое повышение зарплаты будет у медиков в Казахстане?

В связи с пандемией COVID-19 социальная защита и материальный стимул сотрудников медицинских учреждений — важнейшая задача государства. Продолжается начатое в 2021 году ежегодное повышение окладов медицинских работников (зарплата была повышена на 50%). С 1 января их зарплата возрастет еще на 75% в сравнении с базовым окладом 2020 года, так как к базовым окладам (БДО) будет применен повышающий коэффициент 1,75 (+75% к БДО). К 2023 году запланировано удвоение зарплат медработников. В целом это повышение затронет около 247 тыс. медиков. Аналогичную прибавку с начала года получат более 20 тыс. работников социальной сферы, в том числе сотрудники медико-социальных учреждений, надомного обслуживания и центров временного пребывания. Фармацевтическим работникам увеличат оклады на 23%.

Повышение зарплат учителей

Как повысится зарплата у учителей в 2022 году в Казахстане?

Качественное образование — это лучшая инвестиция в будущее Казахстана. Согласно Постановлению Правительства РК № 1193, с 1 января 2020 года вводится поэтапное повышение тарифных ставок (ДО) педагогов организаций образования различных уровней, кроме высшего и послевузовского образования:

с 1 января 2020 года — в 1,25 раза; с 1 января 2021 года — в 1,5 раза;

с 1 января 2022 года — в 1,75 раза;

с 1 января 2023 года — в 2 раза.



Ожидается, что увеличение зарплаты учителей и преподавателей профтех и послешкольного образования в два раза повысит доход 600 тыс. педагогов в Казахстане. Повышение доплаты за условия труда (совмещение должности, углубленное преподавание предметов, за организацию профильного обучения и другие) правительство страны произвело ранее. В 2022 году их повышения ожидать не стоит.

Как повлияет повышение зарплат на зарплаты по межразрядной тарификации в 2022-м в Казахстане?

По словам министра труда РК Серика Шапкенова, увеличение МЗП в 2022 году приведет к повышению всех зарплат в системе межразрядной квалификации. С 1 января МЗП было повышено до 60 тыс. тенге, соответственно, лица, которые получали на самом низкому разряду зарплату 42,5 тыс. тенге, получат на 17,5 тыс. больше. Повышение МЗП приведет к каскадному росту зарплат всей тарифной сетки. Увеличение оклада по первому разряду повысит и зарплаты всех более высоких разрядов при применении межразрядных коэффициентов.

Повышение зарплат правоохранителей

Кому из правоохранителей повысят зарплаты в 2022 году в Казахстане?

В 2022 году повышение заработных плат ожидают отдельные категории правоохранителей. Об этом сообщил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев. Прежде всего запланировано повышение заработной платы и довольствия специальных подразделений МВД.

Такое повышение будет направлено на стимулирование правоохранителей, станет некой компенсацией за риск, которому подвергаются сотрудники казахстанского спецназа МВД во время несения службы. Повышение зарплат увеличивает не только доходы отдельных семей, но и произведет ощутимый макроэкономический эффект. Увеличение покупательной способности приведет к росту товарооборота, а также поступлений в государственный бюджет.

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