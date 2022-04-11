Повышенный спрос на продукты создаст новые рабочие места в Костанае — житнице Казахстана?

По прогнозам ООН, за период до 2030 года в мире ожидается рост спроса на продовольственные товары не менее чем на 35%. Это обусловлено повышенным интересом населения к полезному питанию и сокращением, в связи с пандемией, мировой торговли товарами почти на 8%.

Обладает ли Казахстан дополнительным потенциалом для наращивания объёмов сельскохозяйственной продукции? Какова в этом роль Костанайской области?

Общие показатели развития

В экономике Казахстана Костанайский регион демонстрирует исключительно положительную динамику. За последние годы уровень социально-экономического развития области шагнул далеко вперёд. Этому способствует реализация здесь множества государственных проектов по развитию таких важнейших отраслей, как промышленность, сельское хозяйство, образование, здравоохранение.

Только за последние два года доля сельскохозяйственного производства в валовом республиканском продукте выросла на 1,6%. Руководствуясь комплексным планом, акимат уделяет большое внимание субсидированию инвестиционных затрат, в том числе по выращиванию и перевозке семян масличных культур на переработку.

Потенциал АПК региона

Так как региональный агропромышленный комплекс Костанайской области имеет довольно существенный задел и широкие перспективы развития, то, несомненно, с каждым годом потребность в рабочей силе в Костанае будет только расти. Уже сейчас очень востребованы вакансии в сфере сельского хозяйства и переработки.

Дополнительные рабочие руки могут понадобиться и на предприятиях по производству сельхозмашин «Агромашхолдинг», «Композит групп Казахстан», Костанайском тракторном заводе, где с каждым годом растёт выпуск тракторов и уборочной техники. Тем более, что суммы финансирования на обновление аграриями машинно-тракторного парка постоянно прирастают. Только за 2020 год было профинансировано более 2,5 тыс. заявок на общую сумму в 13 млрд. тенге, что на три миллиарда больше, чем в 2019 году.

Но невозможно получать хорошие урожаи без минеральных удобрений и завоза элитных семян. То же касается мясного и молочного животноводства. Наличие хорошей кормовой базы стимулирует костанайцев на участие в реализации программ мясного скотоводства. А значит будут создаваться всё новые рабочие места на откормочных площадках и мясоперерабатывающих комбинатах.

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