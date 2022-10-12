Повысили цены на питание в детских садах Костаная

Платить больше за питание теперь будут родители детей, которые посещают детские сады.

Те, у кого дети старше трех лет — шестнадцать тысяч двенадцать тенге. Однако, с 14-го октября питание в дошкольных организациях образования подорожает на четырнадцать процентов.

«На данный момент с 14-го октября сумма за питание составляет до трех лет — 15666, от трех лет — 18298 тенге. До трех увеличилась на 1921 тенге, от трех лет на 2286 тенге. Сложилась же такая ситуация, что продукты питания по сравнению с 21-ым годом выросли в разы и поэтому назрела такая проблема- повышение питания», — отметила руководитель дошкольного образования отдела Костаная Лидия Бугатаева.

Цена на питание в дошкольных организациях, поясняют в отделе образования, не повышалась с января 2021-го года. Поэтому мера вынужденная, она обусловлена ростом цен на продукты питания. Напомним, что есть отдельные категории детей, которые питаются за счет бюджетных средств, то есть абсолютно бесплатно.

«Также у нас существует бесплатное и льготное питание. Бесплатное питание осуществляется детям-инвалидам, сиротам. 50% льготная скидка для детей из семей получателей АСП, многодетных семей и также для детей, которые имеют право получать АСП. В данный момент бесплатное питание получают 324 воспитанника, а льготное — 637 воспитанников», — говорит Лидия Бугатаева.

Если ребенок, подходящий к любой из вышеперечисленных категорий по какой-то причине до сих пор не охвачен мерами господдержки, в отделе образования рекомендовали обратиться за консультацией в отделы образования по телефону — 54-36-14. Определенный пакет документов они должны предоставить. На сайте отдела образования и на сайте дошкольных организаций есть эта вся информация Бесплатное или льготное питание в детском саду, может стать значительной помощью семейному бюджету. Особенно, если детский сад посещает сразу несколько детей из одной семьи.

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