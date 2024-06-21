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Повысить базовую пенсию. Токаеву направили предложения по развитию пенсионной системы

Фотография для новости Повысить базовую пенсию. Токаеву направили предложения по развитию пенсионной системы

pixabay.com

Группа казахстанских экспертов, стоявших у истоков формирования финансового рынка и накопительной пенсионной системы в республике Григорий Марченко, Ораз Жандосов, Болат Жамишев, Кадыржан Дамитов, Анвар Сайденов, Елена Бахмутова разработали и направили на рассмотрение Главе государства ряд предложений по повышению финансовой устойчивости и адекватности пенсионной системы Казахстана, сообщает пресс-служба АО ЕНПФ.

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На состоявшемся 27 заседании Общественного совета при ЕНПФ об основных предложениях экспертной группы рассказал Болат Жамишев. Он отметил, что решение о выработке таких предложений было принято после изучения результатов международного рейтинга — Глобального пенсионного индекса Mercer CFA Institute Pension Index (MCGPI), в который
пенсионная система Казахстана впервые была включена в 2023 году. В индекс MCGPI вошли и проанализированы пенсионные системы 47 стран, охватывающих около 64% населения мира.

Исходя из международного опыта стран с передовыми пенсионными системами, эксперты предложили системные меры по обеспечению адекватности казахстанской пенсионной системы, в том числе:

  • усилить государственный компонент многоуровневой пенсионной системы через укрепление базовой пенсии. Это особенно важно с учетом постепенного снижения величин
    солидарной пенсии у выходящих на пенсию граждан, которые имеют все меньше сформированного ими трудового стажа до 1998 года. При этом в целях недопущения обесценения стоимости государственных пенсий пенсионеров относительно трудовых доходов работающего населения предложено определить минимальную заработную плату (МЗП) как единый минимальный социальный показатель для прогнозирования и расчета всех пенсионных выплат в пенсионной системе.
  • продолжить развитие накопительного компонента пенсионного обеспечения путем повышения объемов накоплений на индивидуальных пенсионных счетах и обеспечения
    пожизненности пенсионных выплат из накопительной системы; б) стимулирования охвата и роста участия занятого населения в накопительной пенсионной системе (полноты и регулярности уплаты пенсионных взносов, повышения эффективности инвестиционного управления пенсионными активами, направленного на рост уровня реальной (т.е. превышающей инфляцию) доходности в долгосрочной перспективе.

Для этих целей предлагается введенные с 2024 года обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), отчисления которых к 2028 году достигнут 5% от дохода работника,
направить:

  • в размере 4% — на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков (по аналогии с 10% обязательными пенсионными взносами (ОПВ) самого работника) для обеспечения
    адекватности роста их индивидуальных сбережений (с учетом актуарных расчетов ОЭСР);
  • в размере 1% — на счет гарантирования пожизненности выплат для финансирования пожизненных выплат из накопительной пенсионной системы в случае исчерпания
    получателем своих пенсионных накоплений.

Для повышения охвата накопительной пенсионной системой всех слоев занятого населения, включения в нее самозанятых, неформально занятых граждан, эксперты предлагают рассмотреть возможность государственного софинансирования обязательных пенсионных взносов физических лиц, не имеющих постоянного работодателя, но которые имеют трудовые доходы и регулярно (не менее 12 раз в год с дохода не менее 1 МЗП) самостоятельно делают пенсионные взносы.

Обсудив услышанное, члены Общественного совета большинством голосов приняли решение поддержать предложения группы экспертов, поскольку они будут способствовать
дальнейшему совершенствованию отечественной пенсионной системы и обеспечению казахстанцев адекватным уровнем пенсионных выплат

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