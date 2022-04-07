Повысить пенсии за выслугу лет планируют в Казахстане

Министерство финансов подготовило проект закона, которым вносятся изменения в закон о республиканском бюджете на 2022-2024 годы, передает zakon.kz.

В частности, планируется повысить пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет с 1 апреля 2022 года на 4%.

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты планируется повысить до 20 191 тенге, минимальный размер пенсии – до 48 032 тенге.

В настоящее время минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составляет 19 450​ тенге. Минимальный размер пенсии – 46 302​ тенге.

Проект документа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 21 апреля.

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