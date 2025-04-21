Автобусный маршрут №120, на котором ездят пассажиры из Костаная в Рудный и в обратном направлении, с прошлого года имеет статус социально-значимого. Правда, положенных субсидий он не получает.

В городском акимате объясняют это тем, что на это попросту нет денег. Чтобы обслуживание маршрута не было для перевозчика убыточным, городские власти намерены увеличить тариф.

«На сегодняшний день проблема мне неизвестна. Почему с нами не заключается договор на субсидирование маршрута №120. Из 72 социально-значимых маршрутов города Костанай. один единственный только 120 маршрут не субсидируется и постоянно «волокитится», — говорит представитель компании перевозчика Александр Волкун.

Свой путь этот маршрут начинает от остановки «Гиппократ» в Костанае. В общей сложности до Рудного автобус забирает людей на 28 остановках, включая дачные общества, жилые массивы и села. Сейчас проезд от областного центра в город горняков стоит 340 тенге. На сегодня городским акиматом в полном объеме не выделены средства на субсидии социально-значимых маршрутов. Потребность на все маршруты составляет почти 8 миллиардов тенге, а выделили чуть больше 2 миллиардов.



«На сегодняшний день, согласно правил субсидирования это пункта 4, если по социально-значимому не выплачиваются субсидии, местный исполнительный орган поднимает тариф на перевозку пассажиров на уровне расчетного тарифа, что собственно, мы на сегодняшний день и делаем», — сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Нурдаулет Бейсенов рассказал, что уже разработано постановление о повышении стоимости проезда на 120 маршруте, и сейчас документ находится на согласовании. По плану это будет около 460 тенге.

«Я пользуюсь довольно редко им. Цена устраивает. Единственное, что он всегда переполненный, очень тяжело с конечных остановок выехать, а так когда надо я всегда им езжу, такси уже давно не пользуюсь. И даже были такие случаи, что люди потом выходили почти на конечной в Рудном и шли на такси, потому что просто невозможно, просто как селедки».

«Мне удобнее будет на такси ездить, потому что здесь народу битком, я лучше буду сидеть в такси за 500 тенге».



«Для людей очень удобно, потому что такси очень дорого. По 1000 с человека, если один берешь то 4000. За весь салон».

«Однозначно на автобусе проще ездить, чем на такси, на такси больше денег отдаешь. Здесь как бы удобно, что конкретно в одно и то же вами ездишь да и все. Я из Костаная, езжу в Рудный каждый день на работу».

Наша съемочная группа проехала буквально 7 остановок, и за это время все посадочные места уже заняли. А среди пассажиров было много и тех, кто ехал на дачу и просто в другую часть Костаная. Кстати, областная палата предпринимателей пообещала в скором времени разработать рекомендации о том, как возможно решить проблему.

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