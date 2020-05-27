Повысить зарплаты медикам поручил Токаев

Повысить зарплаты медикам поручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает zakon.kz.

Пандемия коронавируса стала большим испытанием для системы здравоохранения во всем мире. Это эпидемия выявила вопросы нехватки профессиональных врачей в нашей стране. Этому причиной явилась низкая зарплата, низкий уровень престижа этой профессии и незащищенность прав медиков, — сказал он на заседании Национального совета общественного доверия.

Президент поручил с этого года начать периодичное повышение зарплаты врачей.

Их зарплата должна быть выше в 2,5 раза средней зарплаты в нашей экономике. Этих показателей мы должны достичь к 2023 году, — сказал Токаев.

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