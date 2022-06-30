Повысится и будет расти тариф за холодную воду в Костанае

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Решение приняли в департаменте комитета по регулированию естественных монополий.
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Ведомством были утверждены новые предельные уровни тарифов на 2022 — 2026 годы, для всех групп населения.
Таким образом, с 1 августа стоимость услуг Костанай-су повысится на 14%. Тариф водоснабжения для населения увеличится с 63 тенге до 72.
А водоотведения с 49 до 56 тенге за куб.
Кроме того, в антимонопольном ведомстве пояснили, что тариф Костанай су будет увеличиваться ежегодно в среднем на 14%.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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