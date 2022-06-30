Повысится и будет расти тариф за холодную воду в Костанае

Решение приняли в департаменте комитета по регулированию естественных монополий.

Ведомством были утверждены новые предельные уровни тарифов на 2022 — 2026 годы, для всех групп населения.

Таким образом, с 1 августа стоимость услуг Костанай-су повысится на 14%. Тариф водоснабжения для населения увеличится с 63 тенге до 72.

А водоотведения с 49 до 56 тенге за куб.

Кроме того, в антимонопольном ведомстве пояснили, что тариф Костанай су будет увеличиваться ежегодно в среднем на 14%.

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