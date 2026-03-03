Жителей Костанайская область интересует, изменится ли стоимость проезда по республиканским дорогам после ремонта проблемных участков. Председатель правления КазАвтоЖол Дархан Иманашев заявил, что повышения тарифов в 2026 году не планируется, сообщает informburo.kz

С 15 сентября 2025 года в Казахстане действуют новые правила оплаты: с водителей не взимают плату за проезд по дефектным участкам, которые не соответствуют требованиям безопасности и комфорта. Такие отрезки выявлены сразу в нескольких регионах — в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

Всего по стране определено 15 участков общей площадью около 1,1 миллиона квадратных метров, не соответствующих нормативам. В 2026 году на них запланированы ремонтные работы с приведением дорожного покрытия в нормативное состояние. После завершения ремонта данные отрезки вновь будут переведены в платный режим.

При этом, как подчеркнул глава компании, стоимость проезда останется на прежнем уровне. Он напомнил, что после введения новых правил на участке Костанай – Тройск тариф для грузовых автомобилей был снижен до 1800 тенге. Аналогичные меры действуют и в других регионах, где временно отменена плата за проезд по дефектным участкам.

Комиссии продолжат мониторинг состояния дорог и выявление новых проблемных зон. Однако на текущий год повышение тарифов на платных трассах не предусмотрено.