Повысят зарплату работникам госучреждений с 2024 года

Минтруда и социальной защиты подготовило постановление правительства.

Постановлением вносятся изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств госбюджета, работников казенных предприятий, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусмотрено увеличение коэффициентов, применяемых к квалификационным разрядам.

Уточняется, что отнесение выполняемых работ к определенной сложности и присвоение квалификационных разрядов рабочим производятся в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, тарифно-квалификационными характеристиками профессий рабочих.

В состав гражданских служащих входят квалифицированные рабочие.

Как поясняется, повышение коэффициентов предусмотрено в связи с тем, что с 1 января 2024 года размер минимальной зарплаты будет повышен до 85 тысяч тенге, при этом согласно трудовому законодательству минимальный размер месячной заработной платы работника первого разряда не может быть ниже минимального размера месячной заработной платы.

Постановление вводится в действие с 1 января 2024 года.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 ноября.

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