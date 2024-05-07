Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем защитника Отечества

Фото: akorda.kz
Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник имеет огромное значение для укрепления ценностей мира и спокойствия в нашей стране.
В исполнении воинского долга ярко проявляется подлинный патриотизм, ведь беззаветное служение Родине и народу – это священная обязанность каждого ответственного гражданина.
Казахстан уделяет первостепенное внимание защите национальных интересов, сохранению территориальной целостности, обеспечению стабильности в обществе. Наша доблестная армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности.
Мы видим потенциал Вооруженных сил не только на учебно-тренировочных сборах, но и в ходе выполнения конкретных оперативных задач. Солдаты и офицеры находились на передовой борьбы с недавними масштабными паводками. Они безупречно справились с возложенной на них миссией, показав достойный пример подлинного патриотизма.
Усиление обороноспособности страны, поддержка военнослужащих – неизменные приоритеты государственной политики.
Да здравствуют наши Вооруженные силы!
Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!