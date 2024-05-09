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Поздравление Главы государства с Днем Победы

Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем Великой Победы!

9 мая мы склоняем головы перед памятью о тех, кто не вернулся с полей сражений, пожертвовав жизнью во имя мира и спокойствия на нашей земле. Отдаем дань уважения и благодарности ветеранам – фронтовикам и труженикам тыла.

Казахстан внес огромный вклад в общую Победу, торжество справедливости и свободы на Земле. Ратные и трудовые подвиги наших соотечественников в годы Второй мировой войны служат примером невероятного мужества и истинного патриотизма для подрастающего поколения.

Мы всегда будем помнить и чтить сыновей и дочерей нашего народа, благодаря самоотверженности и доблести которых сегодня мы можем жить, работать и воспитывать детей, строить и воплощать планы на будущее.

Низкий поклон нашим ветеранам!

Здоровья и благополучия всем согражданам!

Пусть этот великий День напоминает каждому из нас, как важно беречь и укреплять мир!

С Днем Победы!

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