USD 430.8
EUR 506.36
RUB 5.48
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю успешного завершения уборочной…

Поздравление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по случаю успешного завершения уборочной кампании

Vinkmag ad

Уважаемые труженики села!

Поздравляю вас с успешным завершением уборки зерновых культур.

В этом году посевная кампания проводилась в тяжелых условиях, когда в стране действовало чрезвычайное положение, вызванное пандемией коронавируса. В основных зерносеющих областях было очень тревожное засушливое лето. Работать приходилось в непростых условиях.

Несмотря на это, земледельцы страны организованно и в оптимальные сроки провели посев сельскохозяйственных культур, заложив тем самым фундамент для получения хорошего результата.

На сегодняшний день регионами получен урожай в объеме 20 млн тонн зерна, это позволяет полностью обеспечить внутренние потребности нашего государства, а также увеличить экспортный потенциал, сохраняя при этом статус Казахстана как зерновой державы. Уборка завершена на месяц раньше, что позволило завезти на хлебоприемные предприятия в два раза больше зерна, сохранив качественные показатели.

Зерно получилось высококачественным и отвечающим высоким стандартам.

Достижение такого результата стало возможным благодаря максимальной мобилизации усилий, четкому соблюдению агротехнологий, дисциплине и вашему самоотверженному труду, уважаемые аграрии!

Трудолюбие, упорство сельских тружеников дают реальную отдачу: село возрождается, жизнь фермеров улучшается.

Можно с полной уверенностью сказать, что основой успешного решения задач агропромышленного комплекса является ваш высокий профессионализм, преданность избранному делу, верность славным традициям.

Благодарю всех тружеников села, ветеранов, передовиков производства за самоотверженный труд и верность крестьянскому долгу!

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов во имя процветания нашей страны!

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

За выходные в Костанайской области произошло 13 пожаров
Следующая новость

Квот на ЭКО в Костанайской области станет больше