Пожар из-за гирлянды произошёл в квартире, где находились дети

В Лисаковске произошёл пожар в квартире, в которой находилось двое детей. На помощь пришёл сосед, он помог детям выбраться, он же вызвал пожарных.

Сообщение о том, что в 4-микрорайоне Лисаковска горит квартира на 5 этаже, в пожарную часть города поступило днём в понедельник. Как стало известно позже, в квартире жила семейная пара и двое их детей. Возгорание началось в детской комнате.

«Возгорание произошло от гирлянды, которая висела над окном. Здесь находилась тюль и пошло все на детские коробки с игрушками. Возгорание произошло с этого места. Дети находились дома. Они в другой комнате смотрели телевизор. После чего старший сын почувствовал запах гари. Он забежал в комнату, двери были закрыты. Здесь уже все было в дыму и был очаг возгорания. Он пытался сам банками, кружками затушить с младшим сыном. После чего, видимо, не получалось, младший сын выбежал на балкон и попросил о помощи. Сосед вышел на помощь. Спросил могут ли они выйти. Руководствовался, видимо, своими знаниями где-то по пожаробезопасности. Вывел их через главную дверь, входную. После чего, он еще пытался спасти какие-то документы, какую-то бытовую технику, но так как здесь уже было сильное уже возгорание на тот момент, он просто выбежал и закрыл дверь, чтобы кислород не поступал», — сообщил отец детей Сергей Коваленко.

После того, как сосед помог детям выбраться из горящей квартиры, он вызвал пожарных.

«Причина возгорания — короткое замыкание электрических проводов. Так же на место выезжала оперативная группа отдела по ЧС города Лисаковска, сотрудники отдела полиции, служба 103, служба 104», — сообщил инженер отдела по ЧС Лисаковска Жанибек Ибраев.

Квартира, в которой произошёл пожар, была съемная. Хозяйка жилплощади вошла в положение пострадавших. Семья сделает ремонт и будет жить в квартире дальше. Жители Лисаковска уже начали сбор средств для помощи погорельцам. Уже удалось собрать более 60 тысяч тенге.

«Я очень благодарен всем жителям города Лисаковска Костанайской области, которые оказывали помощь, которые просто даже сочувствовали нам. Я выражаю огромную благодарность своему производству, своей работе, что выделили какую-то помощь. Я благодарен своему соседу, который спас детей моих», — выразил благодарность Сергей Коваленко.

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