USD 443.99
EUR 479.69
RUB 5.67
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Пожар между Заречным и Костанаем прокомментировали в ДЧС

Пожар между Заречным и Костанаем прокомментировали в ДЧС

moskva.bezformata.com

Vinkmag ad

За прошедшие сутки 25 апреля в 16:04 между Костанаем и Заречным вспыхнул пожар на огромной территории.  

На задымленной открытой территории площадью в один гектар горел мусор, а затем трава. В 18:19 пожарные ликвидировали огонь, жертв и пострадавших нет.

«К сожалению, в возникновению данного пожара причастны сами люди, которые забывают и пренебрегают соблюдением противопожарных правил. Из года в год, пожары возникают там, где лежит мусор. Иногда большая часть из пожаров приносит ущерб имуществу, на которое перекинулось пламя, также стоит оценивать и экологические последствия. Сотрудники ДЧС предупреждают, не засорять окружающую среду, не выбрасывать бытовые отходы на открытую местность, к тому же осторожно обращаться с огнем, не нарушая правил пожарной безопасности. Но если вы все-таки оказались в чрезвычайной ситуации или заметили, что кому-то нужна помощь, обратитесь в службу спасения 112 или 101», — говорится в обращении ДЧС.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Мошенник обманул жительниц Костанайской области почти на четыре миллиона
Следующая новость

Когда отключат горячую воду в Костанае, сообщили в КТЭК