Пожар между Заречным и Костанаем прокомментировали в ДЧС

За прошедшие сутки 25 апреля в 16:04 между Костанаем и Заречным вспыхнул пожар на огромной территории.

На задымленной открытой территории площадью в один гектар горел мусор, а затем трава. В 18:19 пожарные ликвидировали огонь, жертв и пострадавших нет.

«К сожалению, в возникновению данного пожара причастны сами люди, которые забывают и пренебрегают соблюдением противопожарных правил. Из года в год, пожары возникают там, где лежит мусор. Иногда большая часть из пожаров приносит ущерб имуществу, на которое перекинулось пламя, также стоит оценивать и экологические последствия. Сотрудники ДЧС предупреждают, не засорять окружающую среду, не выбрасывать бытовые отходы на открытую местность, к тому же осторожно обращаться с огнем, не нарушая правил пожарной безопасности. Но если вы все-таки оказались в чрезвычайной ситуации или заметили, что кому-то нужна помощь, обратитесь в службу спасения 112 или 101», — говорится в обращении ДЧС.

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