В ходе мониторинга термальных точек сотрудниками департамента по ЧС был зафиксирован очаг возгорания на территории России вблизи границы с Житикаринским районом Костанайской области.

Огонь быстро распространился и перешел на территорию Казахстана. Реагируя на ситуацию, силы и средства ДЧС Костанайской области незамедлительно направились на место происшествия. Работы по тушению осложнялись удаленным местоположением на пограничной территории, а также погодными условиями в виде ветра, что способствовало быстрому распространению огня.

«Благодаря быстрой реакции спасателей и координации с пограничной службой и другими органами, удалось оперативно локализовать и ликвидировать пожар на территории Казахстана на площади 1400 квадратных метров, не допустив дальнейшего распространения огня. В результате природного пожара никто не пострадал», — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Костанайской области.

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