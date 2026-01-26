Минувшей ночью в Костанай по улице Станционная на территории частного жилого домовладения произошёл пожар в бане. Существовала реальная угроза распространения огня на рядом расположенный жилой дом.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения. В связи со сложной обстановкой был объявлен повышенный ранг пожара . Спасателям пришлось работать в условиях низких температур, что осложняло тушение.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано на площади около 80 квадратных метров. Распространения огня на соседние строения удалось не допустить.
В результате происшествия пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, назначено пожарно-техническое исследование.
