Минувшей ночью в Костанай по улице Станционная на территории частного жилого домовладения произошёл пожар в бане. Существовала реальная угроза распространения огня на рядом расположенный жилой дом.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения. В связи со сложной обстановкой был объявлен повышенный ранг пожара . Спасателям пришлось работать в условиях низких температур, что осложняло тушение.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев возгорание было ликвидировано на площади около 80 квадратных метров. Распространения огня на соседние строения удалось не допустить.

В результате происшествия пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, назначено пожарно-техническое исследование.

Родителей пугают зря? Власти прокомментировали резонансные публикации Тревожные формулировки в медиапространстве могут формировать у граждан ощущение неопределённости и подрывать доверие к государственным...

Ряд школ Костанайской области переведён на дистанционное обучение из-за морозов В связи с неблагоприятными погодными условиями — низкой температурой воздуха и усилением ветра — 26...