USD 468.75
EUR 463.41
RUB 7.77
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Пожар произошел вблизи одного из населенных пунктов Костанайского района

Пожар произошел вблизи одного из населенных пунктов Костанайского района

Пожар произошел в близи одного из населенных пунктов Костанайской области.

Очевидцы, жители поселка, с места события прислали нам свои видеозаписи. Как сообщили в ДЧС региона 6 октября в Костанайском районе в поселке Владимировка на улице Ленина, возле механического тока, вспыхнул пожар, загорелись камыш и трава, на общей площади в 1 гектар. Сообщение об этом поступило на пункт связи пожарной части №10 В 17:32.

Прибыв на место, пожарные приступили к тушению огня на высохшем озере, вокруг которого была произведена опашка. В тушении также принимали участие сотрудники из добровольных пожарных формирований. Ликвидировать пожар удалось только через четыре часа, с момента его возникновения.

Угрозы населенному пункту и его населению удалось избежать.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

Код этого блока:


Предыдущая новость

Токаев озвучил 7 принципов консолидации нации
Следующая новость

720 казахстанцев владеют недвижимостью стоимостью свыше 100 млн тенге – КГД