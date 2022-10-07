Пожар произошел вблизи одного из населенных пунктов Костанайского района

Пожар произошел в близи одного из населенных пунктов Костанайской области.

Очевидцы, жители поселка, с места события прислали нам свои видеозаписи. Как сообщили в ДЧС региона 6 октября в Костанайском районе в поселке Владимировка на улице Ленина, возле механического тока, вспыхнул пожар, загорелись камыш и трава, на общей площади в 1 гектар. Сообщение об этом поступило на пункт связи пожарной части №10 В 17:32.

Прибыв на место, пожарные приступили к тушению огня на высохшем озере, вокруг которого была произведена опашка. В тушении также принимали участие сотрудники из добровольных пожарных формирований. Ликвидировать пожар удалось только через четыре часа, с момента его возникновения.

Угрозы населенному пункту и его населению удалось избежать.

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