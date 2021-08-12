Пожар произошел в кафе «На углях»

11 августа 14:42 на пункт связи «112» поступило сообщение о возгорании кафе, расположенном по улице Назарбаева. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

Ровно через 5 минут на пожар прибыли силы и средства специализированной пожарной части №1 и немедленно приступили к тушению. Было установлено, что горела пристройка, где был расположен мангал, огонь также охватил часть здания и перешел на кровлю крыши. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В ходе тушения огня из здания был эвакуирован газовый баллон объёмом 27 литров.

Посетители и сотрудники кафе вышли на улицу, пока работали сотрудники ДЧС.

На месте были задействованы 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожар был ликвидирован в 15:19. Никто из людей не пострадал и медицинской помощи не нуждался.

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