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Задымление произошло в ТРЦ Костаная

30 октября в 15:34 часов на пульт 101 поступило сообщение о том, что в одном из бутиков в здании в ТРЦ «Kostanay Plaza» произошло задымление. 

Незамедлительно на место сообщения по повышенному рангу были направлены пожарные подразделения г. Костанай. По прибытию первых подразделений в 15:40 было установлено, что на первом этаже ТРЦ «Kostanay Plaza» в одном из бутиков произошло замыкание блока питания светильника без возникновения пожара, в результате задымления сработала установленная автоматическая пожарная сигнализация и система речевого оповещения. Персонал и посетители торгово-развлекательного центра самостоятельно вышли на улицу. Жертв и пострадавших нет.

На вызов были задействованы силы и средства службы пожаротушения ДЧС Костанайской области в количестве 34 человека личного состава и 9 единиц пожарной техники

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