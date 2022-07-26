Пожар произошёл на элеваторе в Костанайской области

26 июля в 05:54 поступило сообщение о том, что в поселке Тобол района Б. Майлина по ул. Элеваторная на территории ТОО «Тобольский элеватор» горит склад зерноотходов. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

На борьбу с огнем вступили пожарные подразделения ДЧС, негосударственная противопожарная служба элеватора и пожарный поезд АО НК «КТЖ». Всего 23 человека, 5 ед. техники. Пожар локализован в 07 час. 30 мин. и ликвидирован в 14 час. 34 мин.

«Огнем уничтожены склады № 25, 26 на площади 2 400 квадратных метров, в здании сушильно-отгрузочной башни обшивка стены и транспортерная лента на площади 40 квадратных метров, а также 1 040 тонн льна. Общая площадь, пройденная огнем, составила 2 440 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание в складе № 25 в распределительной коробке, — сообщили в ДЧС.

Для установления обстоятельств и причины происшествия на месте работают специалисты исследовательской испытательной пожарной лаборатории ДЧС Костанайской области.

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