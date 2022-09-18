Пожар произошёл в дачном обществе вблизи Костаная

17 сентября в 11-30 г. на пульт 101 поступило сообщение о пожаре на территории дачного общества «Пригородный» в расположении в 18 км. от г. Костаная.

По прибытию пожарных расчетов выяснилось, что на площади 10 га произошло загорание сухой травы, мусора и кустарников на заброшенных участках. Из-за сильного ветра огонь распространился на деревянный забор на одном из участков. Дачные домики не пострадали.

Благодаря слаженным действиям спасатели локализовали огонь в 16-23 и полностью ликвидировать в 18-27 .

В тушении были задействован силы и средства 26 человек л/с и 8 техники ДЧС, 1 чел. и 1 техники Костанай СУ и 2 чел. и 1 техники ДПФ КТЖ.

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