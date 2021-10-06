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Пожар произошёл в доме ветеранов в Карабалыкском районе

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Пожар произошел в Доме ветеранов Карабалыкского района. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте газеты «Айнаньюс». 

Как сообщает издание, подопечных дома ветеранов и инвалидов размещают в пришкольном интернате «Жас талап». Тех, кто нуждается в особом уходе — в районную больницу.

От пресс-службы ДЧС Костанайской области пока никакой информации не поступало.

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