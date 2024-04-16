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Пожар произошёл в крупном костанайском магазине

Фотография для новостиПожар произошёл в крупном костанайском магазине

Фото пресс-службы ДЧС

Огнеборцы Костаная ликвидировали пожар в крупном магазине.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, сегодня утром в городе Костанай произошел пожар в крупном магазине смешанных товаров «Светофор». Инцидент произошел по адресу Дулатова, 150 в 5:50 часов.

Пожар ликвидирован в 7:26. Было задействовано 15 человек личного состава и четыре единицы техники ДЧС.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина возникновения пожара – короткое замыкание электрооборудования.

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