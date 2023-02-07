Пожар произошёл в здании бывшего «Рыцарского замка»

Как сообщает пресс-служба областного ДЧС, пожар случился 6 февраля. Вызов поступил в 23.56

«Горела деревянная отделка стен в караоке-баре и потолочное перекрытие второго этажа на общей площади в 290 квадратных метров. Локализован пожар 7 феврали в 00.53. На момент пожара в здании посетителей не было. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

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