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Пожар разгорелся в поезде Костанай – Алматы

— Сегодня, 12:43
Изображение для новости: Пожар разгорелся в поезде Костанай – Алматы

Фото взято с сайта industriall-union.org

Как сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ», происшествие случилось 22 марта в 11:13 на участке Астана – Караганда-Сортировочная.

Обнаружено возгорание в пассажирском поезде № 44 частного перевозчика «Турксиб Астана», следовавшем по маршруту Костанай – Алматы.

Жертв и пострадавших нет.  Вагон был отцеплен.

К месту происшествия был направлен пожарный поезд со станции Астана. Возгорание ликвидировано силами железнодорожников и ДЧС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.



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