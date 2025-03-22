Как сообщает пресс-служба АО «НК «КТЖ», происшествие случилось 22 марта в 11:13 на участке Астана – Караганда-Сортировочная.

Обнаружено возгорание в пассажирском поезде № 44 частного перевозчика «Турксиб Астана», следовавшем по маршруту Костанай – Алматы.

Жертв и пострадавших нет. Вагон был отцеплен.

К месту происшествия был направлен пожарный поезд со станции Астана. Возгорание ликвидировано силами железнодорожников и ДЧС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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