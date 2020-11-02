Пожар случился на СТО в Костанае

В Костанае в минувший вечер произошел пожар на территории СТО. Об этом сообщает пресс-службе ДЧС области.
В 20:41 на пульт 101 поступило сообщение, что по улице Каирбекова горит СТО. Когда к месту вызова прибыли сотрудники СПЧ-1 Костаная, в приспособленной котельной станции открытым пламенем горел отдельно стоящий металлический контейнер, обшитый сандвич панелями. Внутри было сильное задымление.
В 20:53 пожарным удалось локализовать пламя и удержать его на безопасном расстоянии от расположенных рядом ремонтных мастерских, складских и бытовых помещений.
В результате огнем повреждены утеплитель и обшивка контейнера на площади 15 квадратных метров. Полностью пожар был ликвидирован в 21:17.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
В целях недопущения пожаров ДЧС Костанайской области напоминает о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, проведении электрогазосварочных работ, соблюдать осторожность в обращении с огнем.
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