Пожар случился ночью в многоэтажном доме в Костанае

20 октября в 00:47 в Костанае по улице Чкалова загорелась квартира в пятиэтажке. На пункт связи «101» поступил звонок от жильцов дома.
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Пожарные спустя несколько минут приехали на место ЧС и обнаружили, что на втором этаже, на общей площади семь квадратных метров горела мебель в зальном помещении, оконный проём и балкон из пластика. В квартире находились мужчина 1969 года рождения и женщина 1975 года рождения.
«Спасатели эвакуировали женщину по лестнице через окно. Мужчину пришлось эвакуировать через дверь, так как он передвигался с тростью. После успешной эвакуации, спасатели передали пострадавших карете медицинской помощи с диагнозом термические ожоги. У женщины 10-19 % поверхности тела, у хозяина квартиры 30-39%. На данный момент они находятся в городской больницы Костаная», — сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.
Ликвидировать пожар удалось в 01:23. При пожаре все жильцы дома самоэвакуировались. Никто из них не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
Спасатели предупреждают, если вы или кто-либо оказался в чрезвычайной ситуации, то стоит немедленно сообщить об этом по номеру «101» или «112».
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