Пожар случился в костанайском магазине

29 мая текущего года в 12:00 в г.Костанай по улицу Жуковского произошёл пожар в магазине смешанных товаров «Театральный». Здание представляло собой отдельное одноэтажное строение, расположенное на площади 150 кв.м.

Сложная обстановка на месте пожара, потребовало дополнительные силы. Был объявлен повышенный номер вызова. Незамедлительно в 12:14 к месту вызова прибыли пожарные. На вызов были задействованы силы и средства службы пожаротушения ДЧС Костанайской области в количестве 32-х человек личного состава и 8 единиц техники.

При возгорании пламенела кровля, в огне находилось складское помещение и мебель. Сильный ветер создавал угрозу распространения огня на ближайшие здания.

По словам пожарных, чтобы предотвратить взрыв они вытащили из помещения два кислородных баллона. После того, как они вышли из огня, произошло обрушение крыши. Причина пожара на данный момент устанавливается. К счастью жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 13:46.

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