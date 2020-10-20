Пожар в 9-этажном доме в Костанае: эвакуировано 68 человек

20 октября в 01:55 часов на пункт связи ПЧ-№ 6 города Костанай поступило сообщение о пожаре в жилом десятиэтажном доме по улице Садовая. Первые пожарные расчеты к месту происшествия прибыли в 02:05 часов.

По прибытию к месту вызова было установлено, что в четвертом подъезде на первом этаже возле лифтовой шахты открытым огнем горел строительный мусор. Площадь пожара составила порядка 5 квадратных метров. Огонь перекинулся на входную группу двух ближайших квартир. Из-за высокой температуры в одной из квартир расплавилась потолочная плитка в коридоре, а в другой поплавился французский потолок.

Дым интенсивно распространялся по подъезду, охватывая верхние этажи. Возникла угроза жизни и здоровью жильцов. Из-за сильного задымления, в условиях непригодных для нормального дыхания в работу включились 4 звена газодымозащитной службы. По лестничным маршам пожарные эвакуировали 68 человек. Были спасены 4 человека из них двое несовершеннолетних детей.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Пожар удалось ликвидировать в 02:31 часов. В ликвидации огня участвовали 42 человека и 9 единиц техники службы пожаратушения ДЧС.

ДЧС Костанайской области призывает гостей и жителей области строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту.

В подъезде многоквартирного дома запрещено хранить как горючие, так и негорючие материалы, вещества, ведь это загромождает пути эвакуации. Не следует устраивать в лифтовых холлах, на площадках лестниц, вокруг неэксплуатируемых стволов мусоропроводов кладовые, как, впрочем, вести любую несанкционированную перепланировку внутри квартир, в местах общего пользования, в том числе устанавливая металлические решетки для ограничения доступа. Нельзя загромождать, заваривать люки аварийных путей, выходов на лоджиях жилых зданий.

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