Пожар в Аулиекольском районе: данные к этому часу

Общая площадь с момента возникновения пожара на территориях Басаманского и Семиозерного УЛХ составляет 43 тысяч гектаров.
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Угроза населенным пунктам снята. На участках открытого горения нет, производится тушение отдельных околков, организовано окарауливание в каждом населенном пункте (в районе с. Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы.
На данный момент идет дождь.
В районе с.Озерное, с.Лесное и с. Аманкарагай ситуация стабилизировалась, вместе с тем наблюдается отдельные локальные очаги тления.
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6 сентября по указанию министра по ЧС произведена перегруппировка сил и средств, где основные усилия по тушению локальных очагов тления сосредоточены в районе с. Баганалы, с привлечением инженерной техники МО и МИО для проведения опашки населенных пунктов.
Вертолетной техникой в количестве 5 единиц с применением водно-сливных устройств произведено 243 сброса воды.
По фактам лесных пожаров в Костанайской области органами внутренних дел возбуждены уголовные дела. Решением Акима Костанайской области 5 сентября объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба в Аулиекольском и Карасуском районах и зарегистрировано в министерстве юстиции РК.
Тушение продолжается.
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101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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