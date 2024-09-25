В городском отделе ЖКХ отмечают, здесь стоят автобусы не только городских перевозчиков, но и других частных организаций. Три автобуса, которые сгорели дотла, принадлежат компании SТА, они как раз ходили по маршрутам. 20 автобусов просто покрылись копотью.

Весь транспорт пройдет техническое обследование, и только после выйдет на линию.

«В ближайшие 2-3 дня автобусы будут подготовлены к обслуживанию на маршрутах, будет произведена мойка внутри салона, снаружи. После чего автобусы выйдут на линию. Из 7 сгоревших автобусов, это были старые автобусы. Из 20 автобусов, которые в копоти — 10 автобусов приобретены в 2021 году производства «СарыаркаАвтпром», и 10 автобусов старых — это «Мерседесы» и «МАНы», — отметил заведующий сектором отдела ЖКХ акимата Костаная Нурдаулет Бейсенов.

Что касается суммы ущерба, и были ли застрахованы автобусы Нурдаулет Бейсенов отвечать не стал. Он отметил, что сегодня 14 автобусов из-за случившегося пожара не смогли выйти на линию. По этой причине автобусы № 8,11,12,21 и 38 увеличили интервал движения, ждать транспорт придется больше на 10-15 минут, чтобы исправить ситуацию необходимо еще 2-3 дня.

В городском отделе ЖКХ отметили, что сгоревшим автобусам замена сейчас имеется.

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