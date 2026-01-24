Сотрудники МЧС Казахстана ликвидировали пожар в банном комплексе на территории Костанайской области.

Возгорание произошло в Костанайском районе — на территории одного из дачных обществ загорелась кровля двухэтажного банного комплекса. Сообщение о происшествии поступило на пульт службы 112.

К месту вызова оперативно прибыли пожарные расчёты и другие экстренные службы. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев пожар был быстро ликвидирован на площади около 20 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

В МЧС напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации бань и саун. Спасатели рекомендуют регулярно проверять состояние электропроводки и печного оборудования, не оставлять топящуюся печь без присмотра, а также своевременно очищать дымоходы.

