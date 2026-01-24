Сотрудники МЧС Казахстана ликвидировали пожар в банном комплексе на территории Костанайской области.
Возгорание произошло в Костанайском районе — на территории одного из дачных обществ загорелась кровля двухэтажного банного комплекса. Сообщение о происшествии поступило на пульт службы 112.
К месту вызова оперативно прибыли пожарные расчёты и другие экстренные службы. Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев пожар был быстро ликвидирован на площади около 20 квадратных метров.
Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.
В МЧС напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации бань и саун. Спасатели рекомендуют регулярно проверять состояние электропроводки и печного оборудования, не оставлять топящуюся печь без присмотра, а также своевременно очищать дымоходы.
Почему возле мостов разрушается дорожное покрытие: в Казахстане ужесточили требования к строительству
Полиция использует рекламу, чтобы остановить мошенников
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.