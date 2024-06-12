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Пожар в цехе костанайского автозавода. Огнеборцы работают по повышенному рангу

Фотография для новости Пожар в цехе костанайского автозавода. Огнеборцы работают по повышенному рангу

Фото взято из инстаграм-аккаунта @gender_partykostanay

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, в эти минуты в городе Костанай спасатели МЧС Казахстана тушат возгорание на территории одного из цехов.

alau.kz

По предварительным данным, в покрасочном цехе произошло загорелась кровля. Предварительная площадь пожара составляет 30 квадратных метров.

На месте огнебоцы работаю по повышенному рангу.

ДОПОЛНЕНИЕ

Возгорание в покрасочном цехе завода по сборке автомобилей — ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара  устанавливается.

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