Пожар в гостинице Костаная прокомментировали в ДЧС

Как сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области, 6 декабря в 05:50 на пульт связи «112» поступило сообщение о пожаре, произошедшем в гостинице «Сәтті»по улице Каирбекова 357.
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По информации ДЧС, в о5:55 пожарные прибыли на место происшествия. Пламенем была охвачена кровля здания на площади 400 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самоэвакуировались 36 человек — это два сотрудника гостиницы и 34 посетителя.
Пожарными был объявлен повышенный номер вызова №3. Дополнительно были направлены силы и средства для помощи в тушении.
На данный момент причина пожара не ясна и устанавливается сотрудниками пожарной лаборатории.
В тушении пожара были задействованы 47 человек личного состава и 12 единиц техники. Ликвидировали пожар в 10:02. Жертв и пострадавших нет, никто из людей в медицинской помощи не нуждался.
Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, вам или другим угрожает опасность. Звоните по номеру «101» или «112».
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