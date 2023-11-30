Пожар в хостеле Алматы: погибли 13 человек

Аким Алматы Ерболат Досаев, посетивший место пожара в хостеле на ул. Ади Шарипова, подтвердил, что среди погибших в результате инцидента есть иностранцы. Сейчас известно о гибели граждан Узбекистана и РФ, сообщает Zakon.kz.

Аким Алматы Ерболат Досаев подтвердил, что среди погибших в результате пожара в хостеле по ул. Шарипова есть иностранные граждане. Об этом он заявил, посетив место происшествия утром 30 ноября.

«Есть гражданин Республики Узбекистан, подтвержденный, и гражданин Республики Саха (Российская Федерация)», – сказал Ерболат Досаев, отвечая на вопрос журналистов о погибших в результате пожара иностранцах.

Аким Алматы подчеркнул, что по действующим правовым нормам размещение постояльцев на цокольных этажах запрещено. В подвалах можно обустраивать только кухни, склады и прочие вспомогательные помещения. Правоохранительные органы сейчас разбираются в причинах этого нарушения закона.

Ерболат Досаев подчеркнул, что акимат принял все меры для поддержки пострадавших и эвакуированных постояльцев хостела. Районный акимат предоставил им временное жилье и организовал питание.

Сообщение о пожаре поступило в 05:30 утра, через семь минут на месте были пожарные, которые приступили к тушению подвала трехэтажного здания. Цокольный и первый этаж строения занимает хостел.

На месте тушения пожарные нашли 13 тел погибших. Их личности устанавливаются. По предварительным данным, все они погибли от отравления угарным газом.

На момент пожара в хостеле находились 72 человека, 59 из которых самостоятельно покинули место пожара.

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