В Костанае в одном из корпусов дома №111 на проспекте Абая произошёл пожар, в результате которого без электроснабжения остались 40 семей. Возгорание случилось 19 декабря в 16:43 — огонь вспыхнул в электрощитовой на шестом этаже одного из подъездов.

По данным служб, в результате пожара полностью сгорела проводка. Сотрудники ДЧС оперативно организовали эвакуацию жильцов и спасли четырёх человек, в том числе детей, которые находились в квартире без присмотра взрослых. Пострадавших нет.

Аким Костаная: «Люди сидят без света и не могут готовить»

21 декабря аким Костаная Марат Жундубаев вместе с представителями ОСИ обошёл квартиры подъезда и встретился с жителями. Глава города отметил, что проблема для людей стала особенно острой из-за того, что в квартирах установлены электрические плиты.

— Люди сегодня сидят без света. Тепло есть, света нет. Готовить они себе не могут, потому что плиты электрические. Это проблема для людей. 40 семей , — сказал Марат Жундубаев.

Временное подключение и разбирательства

Аким сообщил, что в электросети дома выявлены так называемые «скрутки» проводов. По его словам, это не запрещено, однако такие соединения должны быть проверены, соответствовать техрегламенту и быть опломбированы.

Кроме того, Марат Жундубаев поручил в кратчайшие сроки организовать временное электроснабжение, чтобы в подъезде заработали лифты, плиты и освещение.

— Поручаю: принять меры, чтобы сейчас временный кабель кинуть, чтобы работали лифты, работали плиты и временное освещение. Мы разберёмся. Скорее всего суды будут. Кто виновен, тот и будет восстанавливать, — заявил аким.

«Хорошо, что обошлось»: аким о пожарной безопасности

Глава города также обратил внимание на пробелы в сфере пожарного контроля. Он напомнил, что с 2016 года ДЧС исключены из перечня органов, участвующих в приёмке новых жилых домов, и связал это с недостатком контроля.

— И это правильно — вернуть. Потому что убрали — нет контроля… Хорошо, что так обошлось. А если бы это было ночью?… С 8-го по 12-й этаж потолки сгорели… проводов нет там, страшно смотреть, — отметил Марат Жундубаев.

В акимате подчеркнули, что вопрос восстановления электроснабжения находится на контроле. Энергетикам и коммунальным службам поручено обеспечить жителей дома светом в максимально короткие сроки.

