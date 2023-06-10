Пожар в области Абай: найдены тела еще 11 человек

Стало известно о смерти 11 человек в пожаре в области Абай, передает Tengrinews.kz.

«По информации оперативного штаба тушения пожара в области Абай, в ходе поисковых работ обнаружены тела еще 11 погибших. Устанавливаются личности погибших», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее были обнаружены тела 3 пропавших сотрудников лесхоза. Таким образом, число погибших достигло 14 человек.

Полицией будут проведены следственные мероприятия и установлена личность погибших.

Напомним, ранее заместитель акима области Абай Димитрий Гариков заявил, что на территории Камышенского лесничества пожар в основном локализован, и процесс продолжается в Успенском лесничестве. Площадь охвата пожара составляет 60 тысяч гектаров. В тушении задействованы 922 человека личного состава, около 200 единиц техники и 8 вертолетов.

В готовности к отправке в кризисный район находятся свыше 500 военнослужащих и 30 единиц техники Аягозского гарнизона. Также сформирован резерв из 200 человек.

В тушении пожара с воздуха задействовано пять вертолетов армейской авиации Ми-17, Ми-171Ш. Всего летными экипажами на очаги возгорания сброшено более 400 тонн воды.

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