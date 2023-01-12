Пожарные эвакуировали 51 человека, из них 8 детей из многоэтажного дома в Костанае

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного 12 января в 10:20, произошел пожар в жилом пятиэтажном доме по ул. Текстильщиков в Костанае.

На момент прибытия пожарных подразделений города из квартиры на первом этаже шел дым. В одной из комнат на площади в 20 кв. метров горела мебель, домашние вещи.

Дым стремительно распространялся по подъезду, охватывая верхние этажи. Силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 51 человек, из них 8 детей.

Спасатели также использовали автолестницу для эвакуации жителей верхних этажей. Одновременно по трехколенной лестницы через балкон огнеборцы проникли в жилые помещения и спасли 12 человек, из них 8 детей. Ликвидировать огонь удалось в 11:05, а вскоре, в 11:11, была объявлена полная ликвидация пожара. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 17 человек и 5 единицы техники.

Причина пожара – устанавливается. На месте пожара работают дознаватели и специалисты пожарной лаборатории областного ведомства спасателей.

ДЧС Костанайской области напоминает! Главный способ защиты людей от пожара – соблюдение правил пожарной безопасности. Знание и соблюдение этих правил помогут предупредить и предотвратить пожар!

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