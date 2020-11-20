Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Рудном

Вечером, 19 ноября, в городе Рудный жильцы пятиэтажного дома на улице Парковая, обнаружив задымление в подъезде, забили тревогу и вызвали пожарных. В 19:32 часов на место происшествия прибыли огнеборцы специализированной пожарной части № 2 в составе 9 человек.

Сотрудники ЧС установили, что дым идет из квартиры на первом этаже в третьем подъезде. Входная дверь оказалась закрытой изнутри, поэтому звено газодымозащитной службы проникло в помещение через оконный проем, сняв металлическую решетку.

В задымленной квартире у входной двери на полу лежал мужчина 1988 года рождения. С признаками отравления средней степени тяжести его передали работникам скорой помощи для госпитализации в местную больницу. Второе звено службы вошло через открытую дверь в горящее помещение и вступило в борьбу с огнем. В жилой комнате на площади 6 квадратных метров горел диван и домашние вещи.

Из-за сильного задымления пожарным пришлось эвакуировать 8 жильцов дома и ребенка. При этом, часть жителей подъезда спустились вниз самостоятельно.

Принятыми мерами пожар был локализован в 19:49 часов и ликвидирован в 19:55 часов. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. На месте происшествия работают сотрудники инженерной пожарной лаборатории ДЧС.

Костанайские спасатели в очередной раз призывают граждан соблюдать осторожность в обращении с огнем. Не оставлять без внимания электробытовые и газовые приборы.

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