Пожарные Костаная предотвратили взрыв трех газовых баллонов

Костанайские огнеборцы эвакуировали 3 газовых баллона по 27 литров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

В садоводческом общество «Садовод-Строитель», в дачном жилом доме произошел пожар. В 17.21 пожар ликвидирован. Площадь пожара 80 квадратных метров.

Силами ДЧС эвакуировано 3 газовых баллона по 27 литров.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов.

Были задействованы 8 человек личного состава двух единиц техники ДЧС Костанайской области.

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