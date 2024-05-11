Пожарные пирсы в садовых обществах необходимы Костанаю

Областному центру необходимы пожарные пирсы в садовых обществах, чтобы там могли заправлять пожарные машины. Сегодня в Костанае есть всего один пирс, и этого недостаточно. По словам специалистов, отсутствие таких мест дозаправки увеличивает время прибытия на место возгорания.

В апреле на территории Костанайской области начался пожароопасный период. С этого времени ЧС-ники перешли на усиленный режим работы. Ежедневно они проводят рейды, к примеру, выявляя сжигание мусора там, где этого делать нельзя. Только за минувшие праздничные дни они зарегистрировали более 25 подобных нарушений. ЧС-ники отмечают, что в Костанае в прошлом году наибольшее количество пожаров произошло на территории дачных и садовых обществ.

«Основная проблема — дачные массивы не обеспечены пожарными гидрантами. Соответственно, у нас заправка пожарных машин осуществляется непосредственно с Тобола. Для этого, чтобы мы с Тобола могли забирать воду нам необходимы места для забора воды в виде пирсов, которые позволят пожарной машине подъехать и заправиться огнетушащими веществами», — Даурен Саринов, начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области.

Даурен Саринов отмечает, что сейчас городское управление по ЧС и акимат Костаная ведут переговоры и подсчитывают, какие средства нужны, чтобы обустроить пирсы. При этом пожарные говорят, что надо навести порядок и на самих участках, убрать сухостой, и не допускать захламления. Есть в городе и еще одна проблема — шлагбаумы во дворах, которые мешают нормальной работе пожарных служб. Такие преграды не позволяют заехать во двор, часто их просто некому открыть.

«Дело в том, что ПКСК на сегодняшний день мы не можем проверить и соответственно эти дворы у нас не под контролем, но при отработке оперативной документации непосредственно пожарными подразделениями они информируют УЧС, где загромождены либо нет доступа к тому или иному объекту. Дальше уже УЧС ведет переписку с владельцем этого шлагбаума», — рассказал Даурен Саринов.

Сейчас этот вопрос тоже прорабатывают. Также на брифинге напомнили о том, что с начала марта в области начал действовать запрет на организацию мангальных и костровых зон на территориях, прилегающих к лесному массиву. Жарить шашлыки в лесополасах запрещено, а при выявлении таких фактов предусмотрены штрафы.

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