Пожарные пострадали от взрыва, женщина погибла в Костанайской области

9 декабря около полуночи на пульт «101» поступило сообщение о том, что в г. Костанай по проспекту Абая горит частный дом.

Первыми на место вызова прибыли бойцы пожарной части № 6 г. Костанай в составе 3 единиц техники и 9 человек, которые установили, что в одной из квартир одноэтажного частного 4-квартирного жилого дома идет открытое горение мебели, стен и кровли на площади 70 квадратных метров.

По словам соседей, внутри горящей квартиры находится пожилая хозяйка. Пока автоцистерны разворачивались для тушения, звено газо-дымо-защитников в полной боевой экипировке и дыхательных аппаратах приступило к поиску пострадавшей.



Первым в дом вошел командир отделения Туралин Ержан. Именно он принял на себя мощь ударной волны от взрыва газового баллона, заслонив от нее товарищей и получив множественные переломы левой руки от осколков разлетающихся стен.

Несмотря на произошедшее, караул, передав командира отделения медикам, продолжил поиски пострадавшей. Составом караула во главе со старшим лейтенатом Джамбурчиным Талгатом было найдено тело хозяйки. Из огня были извлечены еще три газовых баллона. Предотвращено разрушение трех примыкающих соседних квартир.

​Пожар был полностью потушен через два часа. Героями этой тревожной ночи, помимо Ержана и Талгата, стали пожарные: Мейрам Кадралинов, Айбат Менжибекұлы, Гани Марденов, Серик Жумашев, Жасулан Жуматов, Жумахан Негметжанов, Ренат Сартаев.

На следующее утро в Костанайской городской больнице Ержана навестил аким области Кумар Аксакалов, который выразил признательность за мужество, решительность и профессионализм всем спасателям гарнизона.

За последний год Ержан уже дважды награждался от имени министра по ЧС за мужество в Аулиекольском пожаре и за спасение 6-летней девочки при пожаре в 9-этажном доме. Теперь готовится представление на Ержана Туралина уже к государственной награде.

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