Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в Костанайской области

Пожарные Лисаковска спасли мужчину в одном из жилых домов, где произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

5 июня в одном из жилых домов в 3 микрорайоне Лисаковска произошел пожар. Горела квартира в пятиэтажном доме на втором этаже. О происшествии в 12:49 часов сообщили соседи, почувствовав запах гари на лестничной площадке. К месту пожара выехал пожарный расчет в составе шести человек на АЦ-40.

На стук пожарных в дверь никто не отреагировал. По трехколенной лестнице пожарные взобрались на балкон и через открытое окно проникли в жилое помещение. Возгорание произошло на кухне, тлел мусор в ведре на площади 0,5 квадратных метров. Едкий дым заполнил кухонное помещение. Хозяин квартиры, мужична 1956 года рождения, спал в соседней комнате.

Спасатели привели его в чувство и вместе с двумя соседями вывели на свежий воздух. Врачи скорой помощи осмотрели пострадавшего. Ожогов на его теле не было, он надышался дымом, и вскоре пришел в себя, отказавшись от госпитализации.

Костанайские спасатели обращают внимание жителей области на соблюдение правил пожарной безопасности в быту: не курите в постели, не бросайте не потушенные окурки. Курение опасно не только для Вашего здоровья, но и для жизни погорельцев и окружающих их людей. Будьте осторожны с огнем!

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