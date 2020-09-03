Пожарные спасли мужчину, который застрял в камышах в Костанайской области

Пожарные пришли на помощь попавшему в беду грибнику на реке Тобол. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.

2 сентября на пункт связи СПЧ-2 Рудного поступило сообщение о том, что в садовом обществе в камышах застрял человек. Как выяснилось, житель Рудного 1952 года рождения собирал грибы и оказался в устье реки Тобол.

«Потеряв ориентир на местности, он забрел в камыш и пытался перейти заболоченную местность, но провалился в болотную жижу. Выбраться из нее самостоятельно не смог

Когда мужчина был уже по пояс в иле, в 21.22 прибыли пожарные. При помощи лестницы и спасательной веревки они вытащили мужчину из грязи и передали его медицинским работникам. Спасательная операция продолжались чуть более 20 минут», — сообщили в ДЧС.

Больше двух часов мужчина простоял в болоте и получил переохлаждение.

ДЧС Костанайской области призывают жителей региона быть осторожными и соблюдать меры безопасности.

В случае опасности звоните по номеру 112 или 101.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.