Пожарные спасли мужчину, который застрял в камышах в Костанайской области

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Пожарные пришли на помощь попавшему в беду грибнику на реке Тобол. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС.
2 сентября на пункт связи СПЧ-2 Рудного поступило сообщение о том, что в садовом обществе в камышах застрял человек. Как выяснилось, житель Рудного 1952 года рождения собирал грибы и оказался в устье реки Тобол.
«Потеряв ориентир на местности, он забрел в камыш и пытался перейти заболоченную местность, но провалился в болотную жижу. Выбраться из нее самостоятельно не смог
Когда мужчина был уже по пояс в иле, в 21.22 прибыли пожарные. При помощи лестницы и спасательной веревки они вытащили мужчину из грязи и передали его медицинским работникам. Спасательная операция продолжались чуть более 20 минут», — сообщили в ДЧС.
Больше двух часов мужчина простоял в болоте и получил переохлаждение.
ДЧС Костанайской области призывают жителей региона быть осторожными и соблюдать меры безопасности.
В случае опасности звоните по номеру 112 или 101.
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