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Пожарные спасли ребенка и эвакуировали 12 человек из горящего дома в Костанае

COVID-2019 в Казахстане

15877 - зарегистрированно

9902 - выздоровевших

100 - летальных случаев

247 - в Костанайской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, 18 июня на пульт связи «101» поступило сообщение о том, что горит квартира по адресу Чкалова 7.

По прибытию было установлено, что горит мебель в зальной комнате, общая площадь горения составила 15 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован в 11:34 часов. В ходе тушения пожара спасен ребенок, эвакуировано 12 человек из них 4 детей.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС в составе 12 человек личного состава и 4 техники, а также сотрудники управления полиции в составе 2 человек.

Благодаря слаженным действиям пожарных жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.

Специалисты службы пожаротушения напоминают гражданам не игнорировать рекомендации пожарных. Жителям быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем.

 

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