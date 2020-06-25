Пожарные в Костанайской области спасли женщину из горящей квартиры

Сообщение о пожаре поступило в 23:39 часов 24 июня, позвонили соседи. Огонь вспыхнул на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в первом микрорайоне города Лисаковск.

Через несколько минут к месту происшествия прибыла пожарная служба в составе 6 человек. На вызов о пожаре отреагировали и другие экстренные службы города. Газодымозащитная служба из трех человек незамедлительно приступила к разведке. Однако дверь квартиры, из которой шел дым, никто не открывал. Пожарные приняли решение взломать вход в жилище. Пламя охватило кухонное помещение на площади 10 квадратных метров. Горели обои, дверной проём, потолок, мебель.

«Хозяйку квартиры обнаружили в соседней комнате на полу. По лестничному маршу женщину вывели из задымленной квартиры и передали врачам скорой помощи. Эвакуация других жильцов не понадобилась»,- сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

Пожар был ликвидирован в 00:01 часов. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

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